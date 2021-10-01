Евгений Куйвашев прокомментировал отсутствие Висима в плане газификации

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос жителя Висима, который спросил, по какой причине поселок не входит в план газификации.

По словам главы региона, догазификация по принципу «200 метров до трубы» имеет место быть в том случае, если в населенном пункте уже есть газопровод. Однако Висим на данный момент не попадает в данную категорию. Об этом Куйвашев написал на своей личной странице в Instagram. Данные МинЖКХ гласят, что поселок включен в генеральную схему газификации, однако нужен газопровод протяженностью 7,4 километра. На данный момент, по словам главы, администрация муниципалитета занимается подготовкой проектной документации. Но дело это небыстрое. По текущим прогнозам, газ сюда будет проведен в 2027–2028 годах,подчеркнул Евгений Куйвашев. Напомним, 7 сентября стало известно, что в Нижнем Тагиле жители частных домов подали более 900 заявок на получение газа. В городе насчитывается более 10 тысяч таких домов, и газоснабжение было подключено почти в половине из них. Более 900 заявок поступило на газификацию частных домов в Нижнем Тагиле

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