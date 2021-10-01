Где и когда в Нижнем Тагиле можно вакцинироваться от гриппа

«Здесь есть два варианта. Если вы уже сделали первую прививку, подождите две недели, поставьте вторую, а потом уже, спустя месяц, прививайтесь от гриппа. Если же вы еще вообще не вакцинировались от коронавируса, то все равно сначала сделайте прививку от ковида, а уже потом от другой инфекции», - советует Харитонов.