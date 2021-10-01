Где и когда в Нижнем Тагиле можно вакцинироваться от гриппа

Где можно бесплатно привиться от гриппа в Нижнем Тагиле, какие вакцины предлагают свердловчанам и почему стоит опасаться сочетания инфекций – об этом рассказывают эпидемиологи и эксперты Свердловской области.
В нынешнем году в Свердловскую область завезли 1 миллион доз вакцин от гриппа для взрослых и 300 тысяч доз препаратов для детей. Поступившие объемы вакцины, по мнению медиков, позволяют сделать прививку от гриппа всем желающим.
«К нам поставили вакцину «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин и препарат «Флю-М» для пациентов старше 18 лет», - рассказала замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.
Региональные эпидемиологи рассказали, что оба препарата знакомы им с прошлых прививочных кампаний. Вакцины «Флю-М» и «Ультрикс Квадри» относятся к инактивированным вакцинам, а значит, отличаются абсолютной безопасностью и не могут вызвать респираторное заболевание. Кроме этого, в состав обоих препаратов входят актуальные в нынешнем сезоне варианты штаммов гриппа, которые рекомендовала ВОЗ по результатам исследований медэкспертов.
В грядущем эпидсезоне, по исследованиям ВОЗ, актуальны штаммы вирусов А/Victoria, А/Cambodia, В/Washington, В/Phuket. Такой состав штаммов рекомендован для четырехвалентных вакцин от гриппа, и этому требованию отвечают оба препарата - «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». В них доза каждого антигена составляет 15 мкг, что обеспечивает защиту от самых распространенных типов гриппа.
По словам главного эпидемиолога Свердловской области Александра Харитонова, обе отечественные вакцины можно поставить бесплатно. Однако, если человек принципиально не хочет прививаться российскими разработками, то у него есть право самостоятельно приобрести импортную вакцину в аптеке и вместе с ней обратиться в частный прививочный кабинет.
Вакцинация от гриппа предотвращает порядка 60% случаев заражения у здоровых людей взрослого возраста и почти 80% у детей. Поэтому прививка рекомендуется всем людям, независимо от возраста и профессии.
В рамках Национального календаря профилактических прививок бесплатно можно привиться:
Сотрудники предприятий общепита, промышленных предприятий, торговли и различных организаций и учреждений прививаются за счет работодателя. Но у них есть возможность и самостоятельно обратиться в поликлинику по месту жительства для вакцинации бесплатной прививкой.
В группе риска по заболеваемости гриппом – дети, посещающие дошкольные учреждения. Им рекомендуется делать прививку в обязательном порядке. Препарат «Ультрикс Квадри», применяемый для вакцинации детей от гриппа в Нижнем Тагиле, разрешен к использованию с шестимесячного возраста.
Педиатры советуют ставить прививку и детям дошкольного возраста, часто болеющим респираторными заболеваниями.
«Часто болеющим детям и детям с хроническими заболеваниями прививаться не только можно, но и нужно! В настоящее время, к сожалению, малыши нередко страдают различными болезнями, среди которых сахарный диабет, бронхиальная астма, пиелонефрит. И таким детям обязательно нужно вакцинироваться от гриппа, поскольку риск осложнений после заболевания у них выше», - рассказывает кандидат медицинских наук Екатерина Троицкая.
Педиатры уточняют, что перед прививкой ребенка обязательно должен осмотреть врач, особенно если у малыша есть какие-либо хронические заболевания.
В настоящее время в Свердловской области прививки от гриппа сделали уже свыше 25% детей, посещающих детские общеобразовательные учреждения.
Обычно в школы для вакцинирования учащихся приходят врачи из детской поликлиники, прикрепленной к общеобразовательному учреждению. Но родители вправе и самостоятельно отвести ребенка в прививочный кабинет детской поликлиники по месту жительства, а также написать отказ от прививки.
Важно! Согласно законодательству об охране здоровья граждан, если при наличии письменного отказа от вакцинации со стороны родителей ребенку все же сделали прививку, то следует обратиться в прокуратуру с жалобой.
Также родители могут приобрести в аптеке вакцину от гриппа для ребенка и сделать прививку в любой частной клинике.
Руководители ВОЗ и российского Минздрава приводят один и тот же аргумент для вакцинации населения от гриппа в нынешнем сезоне: никто не знает, как поведет себя коронавирус, попав в организм, зараженный гриппом. Скорее всего, состояние таких больных будет резко ухудшаться, а общий прогноз будет крайне негативным. Больше всего это касается беременных из-за особенностей иммунного ответа.
Из-за изменений в иммунитете в период вынашивания ребенка беременные женщины имеют гораздо больший риск заразиться гриппом, а само заболевание проходит у них тяжелее и с осложнениями.
В Нижнем Тагиле женщины, ожидающие ребенка, могут сделать прививку от гриппа двумя препаратами: «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Обе эти вакцины одобрены к применению центрами перинатального здоровья. Перед прививкой обязателен осмотр лечащего врача, который должен дать свое согласие на проведение вакцинации и подтвердить безопасность вакцины для здоровья пациентки.
Вакцина не может заразить человека гриппом, но у ряда людей могут возникать поствакцинальные реакции со схожей на грипп симптоматикой.
«Взрослые пациенты могут фиксировать небольшое повышение температуры, мышечную слабость, общее недомогание. У детей чаще наблюдается субфебрильная температура, они становятся капризными, сонливыми, жалуются на отсутствие аппетита. Все эти симптомы – нормальная реакция организма на выработку антител», - объясняет врач-инфекционист Светлана Дегтярева.
Незамедлительной помощи врача требуют только сильные аллергические реакции. Обычно склонность к аллергии выясняется еще в ходе медосмотра пациента. Отечественные инактивированные вакцины противопоказаны лицам с аллергией на куриный белок или иные компоненты препарата.
Врачи рекомендуют в течение 1-2 суток после укола не мочить место инъекции. Ни в коем случае его нельзя чесать и тереть, поскольку можно занести инфекцию. В первые 1-2 дня желательно придерживаться здорового питания, отказаться от острой и жирной пищи. Иммунитет в эти дни несколько ослаблен, поэтому лучше избегать многолюдных мест и провести пару дней дома.
Вакцины от гриппа защищают сразу от четырех штаммов гриппа, но не работают против коронавирусной инфекции. Самое опасное в этом сезоне, по мнению медицинских экспертов, это микс-инфекция, то есть сочетание двух заболеваний – гриппа и коронавируса.
Одно из исследований подтвердило, что человек может одновременно заразиться и гриппом, и COVID-19, что чревато осложнениями и затрудняет лечение.
Важно! Прививка от гриппа защитит организм от излишней нагрузки опасным инфекционным заболеванием. Помимо этого, если вы заболеете, то это будут уже точно симптомы ковида, а не гриппа.
Медики рекомендуют сделать прививки от обоих заболеваний, но совмещать их нельзя.
Представитель Минздрава Свердловской области Александр Харитонов объяснил, что временной промежуток между двумя прививками должен составлять как минимум месяц.
«Здесь есть два варианта. Если вы уже сделали первую прививку, подождите две недели, поставьте вторую, а потом уже, спустя месяц, прививайтесь от гриппа. Если же вы еще вообще не вакцинировались от коронавируса, то все равно сначала сделайте прививку от ковида, а уже потом от другой инфекции», - советует Харитонов.
Время на вакцинацию и от той, и от другой инфекции еще есть. Эпидемический сезон наступает в ноябре-декабре, так что прививаться нужно начинать уже сейчас.
В Нижнем Тагиле прививку можно сделать бесплатно в рамках госпрограмм либо добровольно на платной основе.
Бесплатная вакцинация проходит:
Кроме того, в Нижнем Тагиле можно сделать прививку в мобильном пункте. Он расположен в центре города, напротив памятника Черепановым. Часы работы: с 16.00 до 19.00 по будням, с 12.00 до 17.00 по выходным.
«Детям и подросткам до 18 лет, беременным женщинам, лицам с хроническими заболеваниями и аллергией лучше прививаться в больнице или поликлинике, под присмотром врача», - советует свердловский врач-инфекционист Светлана Климина.
В мобильных пунктах делать прививку тоже абсолютно безопасно. Но опасения вызывают аллергики и лица, имеющие проблемы со здоровьем.
Медик предупреждает, что можно сделать прививку и самостоятельно приобретенной вакциной, но только в частной клинике. Федеральные и муниципальные медучреждения не берут на себя такую ответственность.