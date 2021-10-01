Глава РЭО призвал обратиться к опыту соседних стран по реализации РОП в России

Операторы РОП в Белоруссии и Казахстане призывают Российскую Федерацию оперативнее внедрять у себя концепцию расширенной ответственности производителей. По словам главы ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, наработки соседних государств — это отличный пример для подражания.

Генеральный директор РЭО считает, что опыт Казахстана и Беларуси, касающийся работы института расширенной ответственности производителей, показал необходимость его скорейшего использования. Оперативное проведение соответствующей реформы позволит как вовлечь во вторичный оборот больше мусора, так и нарастить мощности по его переработке, информирует 360tv.ru. Денис Буцаев выступил с осуждением бизнес-ассоциаций, сдвигающих сроки и игнорирующих увеличение количества отходов на свалках. По этой причине утилизирующие организации лишаются прибыли. Представитель Российского экологического оператора выразил надежду, что опыт соседей РФ в очередной раз покажет, почему расширенную ответственность производителей в стране нужно было ввести если не вчера, то точно сегодня. Добавим, что в Казахстане РОП внедрили еще в 2016 году. Местные организации получили четыре года на подготовку к фактическому внедрению новой концепции. В минувшем году правительство начало оказывать поддержку структурам, собирающим и перерабатывающим мусор. Субсидии платят за каждый килограмм пластмассы, макулатуры и стекла, направляемый на переработку. В текущем году объем выплат вырос вдвое. Данное решение привлекло в отрасль новых участников и увеличило географию сбора отходов. По мнению специалистов, такие меры позволили Казахстану нарастить объемы переработки с 2% в 2016 году до 14% в 2018 году. В Беларуси расширенную ответственность производителей ввели в 2012 году. По итогам 2020 года в стране накопилось 2,9 миллиона тонн твердых коммунальных отходов. Вторичных материальных ресурсов заготовили примерно 790 000 тонн. Это говорит о том, что уровень применения твердых коммунальных отходов составляет порядка 27%. Добиться такого результата удалось посредством применения механизма РОП. Предусмотренные государством компенсации дают возможность привлекать частных предпринимателей. Их доля в сборе вторичных материальных ресурсов в минувшем году равнялась 60%. Руководитель казахстанского «Оператора РОП» Медет Кумаргалиев уверен, что Россия должна как можно быстрее вводить расширенную ответственность производителей с централизованным управлением в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Ранее в Беларуси децентрализованные системы показали свою неэффективность. После власти перешли на централизованную систему. РФ движется по такому же пути. Казахстан Москву в этом поддерживает.

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