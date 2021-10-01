«Горячая линия» для жалоб на поборы в школах заработала в Екатеринбурге

«Горячая линия» для жалоб на поборы в школах заработала в Екатеринбурге
«Горячая линия» для жалоб на поборы в школах заработала в Екатеринбурге
Сегодня, 20:36ОбществоФото: 1MI
«Горячая линия», на которую могут позвонить родители, чтобы сообщить о поборах в школах, заработала в Екатеринбурге. Свою жалобу можно оставить в будние дни с 4 октября 9.00 до 15 октября 17.00.

Отмечается, что, как сообщает департамент образования администрации города, в каждом районе уральской столицы работает своя «горячая линия»:

  • Верх-Исетский район: 304-12-64;
  • Чкаловский район: 269-15-48;
  • Орджоникидзевский район: 304-12-57;
  • Железнодорожный район: 370-51-57;
  • Октябрьский район: 254-48-55;
  • Кировский район: 375-64-57;
  • Ленинский район: 376-36-27.

Также екатеринбуржцы имеют возможность сообщить о незаконных поборах в школах напрямую в департамент образования администрации:

  • по общеобразовательным организациям: Мухаметьянова Наталья Александровна: 304-12-44;
  • по дошкольным организациям: Федорченко Анна Юрьевна: 304-12-47, Ведерникова Наталья Николаевна: 304-12-56;
  • по правовым вопросам: Стахеева Наталья Александровна: 304-12-41; Шурова Ирина Александровна 304-12-40.

Напомним, родители школьников гимназии № 7 пожаловались на поборы. Их заставляют платить за клининг и дополнительные занятия. Уборка стоит 600 рублей за полгода, а каждое допзанятие обходится в 280 рублей. Руководство гимназии объяснило, что на платные занятия можно не ходить, они не являются обязательными, хотя родители заверяют обратное.

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