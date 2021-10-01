«Горячая линия» для жалоб на поборы в школах заработала в Екатеринбурге

Отмечается, что, как сообщает департамент образования администрации города, в каждом районе уральской столицы работает своя «горячая линия»:
Также екатеринбуржцы имеют возможность сообщить о незаконных поборах в школах напрямую в департамент образования администрации:
Напомним, родители школьников гимназии № 7 пожаловались на поборы. Их заставляют платить за клининг и дополнительные занятия. Уборка стоит 600 рублей за полгода, а каждое допзанятие обходится в 280 рублей. Руководство гимназии объяснило, что на платные занятия можно не ходить, они не являются обязательными, хотя родители заверяют обратное.