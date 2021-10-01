Общественник обратился к Евгению Куйвашеву после гибели солдат под Нижним Тагилом

Он попросил губернатора публично ответить гражданам, как именно он относится к этой ситуации.
Уверен, что ответ на эти вопросы жду не только я, но, в первую очередь, родные и близкие погибших солдат, заявил общественник в своем обращении (имеется в распоряжении TagilCity.ru).
Напомним, 28 сентября стало известно о пропаже солдата-срочника из части под Нижним Тагилом. Он был найден мертвым в тот же день рядом с опорой ЛЭП. Предполагается, что молодой человек хотел забраться на опору, чтобы посмотреть, где он находится. Второй случай гибели произошел уже 29 сентября. Тогда перед заступлением в караул застрелился солдат.