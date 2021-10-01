Обязательная вакцинация и доплаты пенсионерам. Итоги дня в Свердловской области

Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Свердловской области. До 1 ноября первую прививку должны будут поставить все учителя, работники сферы обслуживания, правоохранительных органов и чиновники. Власти объясняют эту меру малым охватом вакцинации населения и высоким ростом заболеваемости COVID-19. За отказ от вакцинации работодателей и служащих ждет наказание в виде отстранения от работы, либо они могут быть переведены на дистант. Также в регионе вводится система QR-кодов для посещения зон, «свободных от коронавируса». Попасть туда смогут только люди с прививками, либо с антителами к инфекции.
Автомобиль «Дэу Нексия» разорвало пополам, после того как он врезался в столб в Екатеринбурге. Водитель на скорости 100 километров в час не справился с управлением. В машине находились уроженцы Казахстана. Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, они доставлены в больницу.
Доплаты по 400 рублей ко Дню пожилого человека получат пенсионеры Нижнего Тагила. Такие выплаты обеспечивают регионы или муниципалитеты, по России они отличаются суммой, а где-то вообще не предусмотрены. Для того чтобы получить доплату, никаких заявлений не требуется, она автоматически назначается к пенсии.
Две 14-летние тезки с именем Ангелина, пропавшие в Екатеринбурге 23 сентября, найдены в Челябинске. Изначально они отправились в гости в Березовский. Затем школьницы на трассе остановили автомобиль и рассказали водителю историю о том, что живут в Ульяновске и поссорились с родными. Мужчина разместил их в своей комнате общежития в Березовском, где они прожили несколько дней. Потом девочки попросили их отвезти в Челябинск, что и сделал водитель, сняв им квартиру и дав денег.