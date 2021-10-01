Обязательная вакцинация и доплаты пенсионерам. Итоги дня в Свердловской области

Две 14-летние тезки с именем Ангелина, пропавшие в Екатеринбурге 23 сентября, найдены в Челябинске. Изначально они отправились в гости в Березовский. Затем школьницы на трассе остановили автомобиль и рассказали водителю историю о том, что живут в Ульяновске и поссорились с родными. Мужчина разместил их в своей комнате общежития в Березовском, где они прожили несколько дней. Потом девочки попросили их отвезти в Челябинск, что и сделал водитель, сняв им квартиру и дав денег.