Организаторы игорного бизнеса осуждены в Нижнем Тагиле

В результате один из участников получил три года тюрьмы и штраф в 400 тысяч рублей. Второй участник приговорен к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Остальные два подсудимых получили по 2 года тюрьмы и 200 тысяч рублей штрафа.