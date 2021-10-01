Подключение и настройка Wi-Fi в офисе

Высококачественные специалисты введут кабельную линию от провайдера интернета, именно с его помощью офисная техника будет получать сигнал.Перед развертыванием сети, сотрудники рекомендуют провести радиообследование Wi-Fi. Это нужно для проверки работы действующих точек доступа, или сбора информации по особенностям нового объекта. Проверка будет осуществляться методом Ap-on-a-Stick.Тестовое оборудование устанавливается в зоне покрытия на штативе, после чего проводится охват радиосигналом. Далее производится поиск границ его затухания с учетом плана помещения. Перед внедрением оборудования бесшовного сетевого роуминга проводится обследование объекта с замерами уровня сигнала. Подключенные устройства видят сеть как «единое целое», несмотря на работу физически разных точек доступа. Такой подход избавляет от проблем с поддержкой автоматической смены зон Wi-Fi. Как работают сотрудники «Вкорпе»: