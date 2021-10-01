Подключение и настройка Wi-Fi в офисе

Подключение и настройка Wi-Fi в офисе
Подключение и настройка Wi-Fi в офисе
Сегодня, 09:05ОбществоФото: unsplash.com
Компания «Вкорпе» предлагает перечень услуг по подключению и настройкам беспроводной сети Wi-Fi в офисах.

При подключении Wi-Fi специалисты компании не помешают работе офиса, локальные сети разворачиваются в течении дня без манипуляций в конструкциях помещения.

Высококачественные специалисты введут кабельную линию от провайдера интернета, именно с его помощью офисная техника будет получать сигнал.Перед развертыванием сети, сотрудники рекомендуют провести радиообследование Wi-Fi. Это нужно для проверки работы действующих точек доступа, или сбора информации по особенностям нового объекта. Проверка будет осуществляться методом Ap-on-a-Stick.Тестовое оборудование устанавливается в зоне покрытия на штативе, после чего проводится охват радиосигналом. Далее производится поиск границ его затухания с учетом плана помещения. Перед внедрением оборудования бесшовного сетевого роуминга проводится обследование объекта с замерами уровня сигнала. Подключенные устройства видят сеть как «единое целое», несмотря на работу физически разных точек доступа. Такой подход избавляет от проблем с поддержкой автоматической смены зон Wi-Fi. Как работают сотрудники «Вкорпе»:

  1. Устанавливается центральный коммутатор.
  2. Так как большая часть техники, имеющейся в офисе, оснащены встроенными модулями Wi-Fi, они беспроводной сетью подключаются к «центральному коммутатору».
  3. Подключаются внутренние и внешние точки доступа со штатными, подключаемыми антеннами или усилителями, в качестве промежуточных звеньев.

Так специалисты могут помочь вам с внедрением бесшовного Wi-Fi роутера если такой необходим. Это ускоренное переключение (не более 50 мс), инициируемое и осуществляемое беспроводным клиентом между точками доступа во время его перемещения в пространстве внутри единой зоны покрытия, созданной этими точками.

С помощью «Вкорпе» вы получите:

— высокую скоростную передачу данных — 430 Мбит/с-6,77 Гбит/с (в зависимости от модели оборудования).

— передачу данных в сети, которая будет осуществляться по воздуху, на очень высокой частоте и не окажет влияния на человека, не создаст помех для техники.

— возможность переставлять технику в любое удобное место, в зоне действия сети.

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