Российские банки начали повышать ипотечные ставки по примеру ВТБ

Центробанк на очередном заседании повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15% до 20%. Это решение повлияло на ипотечные кредиты в ведущих российских банках. Первым, на 0,4 п. п., поднял ставку ВТБ, эстафету подхватили другие банки, в том числе Сбер.

Как сообщает mk.ru, банк оставил без изменения ставки льготной ипотеки и кредита на строительство жилого дома. Что касается проекта «Дальневосточная ипотека», то здесь ставка была снижена с 0,9% до 0,1%. По мнению коммерческого директора ГК “Ферро-Строй” Антона Чудиновских, ипотека по-прежнему остается основным способом приобретения жилья для россиян. При этом он отметил важность того, что банки не могут поднимать процентные ставки по государственным жилищным программам. Также россияне могут получить меньшую ставку, если воспользуются совместными проектами с застройщиками. Чудиновский считает, что в ноябре российский рынок жилья ждет небольшой всплеск. Это связано с традиционным выводом новых акций. Но окончательного восстановления рынка можно ждать не ранее следующего года. В свою очередь, коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов заявил, что уже до конца текущего года ставка по ипотеке вырастет до 9%. Это он связывает с ростом ключевой ставки ЦБ и снижением доходов населения. При этом он также называет ипотеку ключевым способом покупки собственного жилья для россиян. “Это в первую очередь связано с программами субсидирования, как государственными (программа льготной ипотеки, а также "Семейная ипотека"), так и с частными (совместные программы субсидирования ставок по ипотеке застройщиков и банков)”, – заявил Гуторов. Кроме этого, он спрогнозировал “стремительное снижение” ипотечных ставок в 2023 году.

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