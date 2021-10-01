Смерть двух солдатов-срочников под Нижним Тагилом прокомментировали в Кремле

Комитет солдатских матерей может обратиться в Министерство обороны, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Ура.ру.
Он отметил, что сообщения об этом в правительстве видели.
ы не знаем, насколько они соответствуют действительности и исходим из того, что комитет солдатских матерей, может обращаться в Минобороны. Минобороны предоставляет такую возможность и охотно идет на контакты, отметил Песков.
Напомним, 28 сентября в поселке Свободный под Нижним Тагилом пропал солдат-срочник. Сообщалось, что он отстал от группы или сбежал с автоматом. Позднее в тот же день он был найден мертвым под опорой ЛЭП. На следующий день 29 сентября в той же дивизии скончался второй солдат. Он совершил самоубийство из ружья перед заступлением в караул.