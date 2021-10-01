Смерть двух солдатов-срочников под Нижним Тагилом прокомментировали в Кремле

В Кремле заявили, что в курсе ситуации, которая произошла в воинской части под Нижним Тагилом. Там скончались два солдата.

Комитет солдатских матерей может обратиться в Министерство обороны, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Ура.ру. Он отметил, что сообщения об этом в правительстве видели. ы не знаем, насколько они соответствуют действительности и исходим из того, что комитет солдатских матерей, может обращаться в Минобороны. Минобороны предоставляет такую возможность и охотно идет на контакты, отметил Песков. Напомним, 28 сентября в поселке Свободный под Нижним Тагилом пропал солдат-срочник. Сообщалось, что он отстал от группы или сбежал с автоматом. Позднее в тот же день он был найден мертвым под опорой ЛЭП. На следующий день 29 сентября в той же дивизии скончался второй солдат. Он совершил самоубийство из ружья перед заступлением в караул. Эксперт: после смерти двух солдат уволят руководство воинской части под Тагилом

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