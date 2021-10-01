Ургант прокомментировал свою шутку о возрасте екатеринбургской чиновницы

В своем комментарии Иван Ургант сказал, что у него и в мыслях не было как-то унизить пожилую чиновницу, сообщает Ура.ру.
Он отметил, что шутка сводилась не к возрасту женщины, а к ее недоверию в отношении интернета и различным современным молодежным увлечениям.
Мы пошутили над тем, что чиновник черпает основную информацию из телевизора. Что касается возраста Любови Борковой, то мы относимся к нему с крайним уважением, почтением и любовью,немного скаламбурил Ургант.
Также Ургант заявил, что находится с Борковой на одном уровне в плане занятий проблемами молодежи, так как ему самому уже поздно этим заниматься. Возраст 43 года уже не подходящий для этого.
Напомним, скандал разгорелся после выхода очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант». В нем ведущие пошутила над назначением 73-летней чиновницы на пост главы комиссии по делам молодежи Екатеринбурга. Не все поняли шутку Урганта, да и на то, что в должности чиновницы значатся еще обязанности по спорту, науке и образованию, мало кто обратил внимание.