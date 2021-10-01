Ургант прокомментировал свою шутку о возрасте екатеринбургской чиновницы

Ургант прокомментировал свою шутку о возрасте екатеринбургской чиновницы
Ургант прокомментировал свою шутку о возрасте екатеринбургской чиновницы
Сегодня, 15:18ОбществоФото: 1МI
Шоумен прокомментировал свою же шутку про назначение новой главой комитета по делам молодежи Екатеринбурга 73-летней Любови Борковой.

В своем комментарии Иван Ургант сказал, что у него и в мыслях не было как-то унизить пожилую чиновницу, сообщает Ура.ру.

Он отметил, что шутка сводилась не к возрасту женщины, а к ее недоверию в отношении интернета и различным современным молодежным увлечениям.

Мы пошутили над тем, что чиновник черпает основную информацию из телевизора. Что касается возраста Любови Борковой, то мы относимся к нему с крайним уважением, почтением и любовью,немного скаламбурил Ургант.

Также Ургант заявил, что находится с Борковой на одном уровне в плане занятий проблемами молодежи, так как ему самому уже поздно этим заниматься. Возраст 43 года уже не подходящий для этого.

Напомним, скандал разгорелся после выхода очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант». В нем ведущие пошутила над назначением 73-летней чиновницы на пост главы комиссии по делам молодежи Екатеринбурга. Не все поняли шутку Урганта, да и на то, что в должности чиновницы значатся еще обязанности по спорту, науке и образованию, мало кто обратил внимание.

Сюжеты:
Екатеринбург
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