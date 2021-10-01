Ургант прокомментировал свою шутку о возрасте екатеринбургской чиновницы

Напомним, скандал разгорелся после выхода очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант». В нем ведущие пошутила над назначением 73-летней чиновницы на пост главы комиссии по делам молодежи Екатеринбурга. Не все поняли шутку Урганта, да и на то, что в должности чиновницы значатся еще обязанности по спорту, науке и образованию, мало кто обратил внимание.