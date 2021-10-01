ВКонтакте отметит 15-летие на онлайн-вечеринке

ВКонтакте готовится с размахом отметить свой 15-й день рождения и приглашает всех на онлайн-вечеринку — с розыгрышем суперпризов и подарков от партнёров на общую сумму 1,5 миллиарда рублей.

Также в честь 15-летия ВКонтакте дарит 15 лет подписки VK Combo, 15 миллионов бонусов от VK Pay и предоставит возможность совершить добрые дела вместе с благотворительным фондом «Линия жизни». Онлайн-вечеринка пройдёт в сервисе «VK Чекбэк» — специально ко дню рождения ВКонтакте уже появилась вкладка «Вечеринка». Каждый пользователь ВКонтакте может занять место за виртуальным праздничным столом, выбрать «блюдо» и получить подарок. Призы можно выигрывать ежедневно с 30 сентября по 17 октября. Обладатели суперпризов будут объявлены 10 октября в VK Чекбэке — в день рождения ВКонтакте, а также 17 октября. Среди суперпризов — ноутбуки MacBook Pro, телевизоры Samsung, смартфоны iPhone 12 и Samsung Galaxy, электросамокаты Xiaomi, умные часы Apple Watch. Также пользователи смогут выиграть подарки от партнёров — билеты в театры, на выставки и концерты любимых артистов, получить скидки на книги, онлайн-образование и еду. Партнёрами акции стали более 100 компаний и сервисов: в их числе Маруся, Skillbox, Ozon Express, SOKOLOV, kari, «Пятёрочка», Amediateka, Premier, ivi и другие. Подарки приготовил и VK Pay. Пользователи ВКонтакте получат свыше 75 тысяч призов номиналом от 100 до 100 000 бонусов. Один бонус равен одному рублю. Ими можно оплатить до 50% покупок у партнёров платёжного сервиса, среди которых AliExpress, Связной, Cstore и Технопарк. Всего VK Pay разыграет 15 миллионов бонусов. Когда пользователь впервые заходит на вкладку «Вечеринка», ему сразу даётся попытка выиграть призы. Следующая будет доступна через два дня. Получить больше подарков помогут специальные задания в VK Чекбэке: принять вызов в «Шагах», завести аккаунт в VK Почте, запустить платное продвижение в Объявлениях ВКонтакте или слушать музыку три дня подряд. Также на вечеринке можно совершать добрые дела. Пользователи смогут отправить пожертвование в благотворительный фонд «Линия жизни» — это увеличит шанс выиграть призы. Деньги будут направлены на помощь детям и подросткам, которые столкнулись с серьёзными заболеваниями. Ранее ВКонтакте полностью обновила сервис «VK Чекбэк». Мини-приложение объединило программы лояльности, кешбэк по QR-кодам с чеков и купоны — предложения от брендов, которыми можно воспользоваться прямо при покупке.

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