Женщина родила во время приема у врача в Екатеринбурге

Женщина родила во время приема у врача в Екатеринбурге
Женщина родила во время приема у врача в Екатеринбурге
Сегодня, 22:32ОбществоФото: 1MI
Местная жительница Екатеринбурга родила во время приема у врача в больнице № 3. Беременная женщина вместе со своим мужем пришла на прием в доврачебный кабинет.

В больнице рассказали, что мужчина для того, чтобы попасть в роддом, решил взять направление на роды. Вероятно, он не знал, что в данном случае вызывается скорая медицинская помощь, пишет Е1.

Свердловчанка же жаловалась, что у нее уже несколько часов болит живот. Срок беременности был 38–39 недель, однако на учет она встала лишь 7 сентября. Оценив ситуацию, фельдшер пригласила заведующую женской консультацией. Во время осмотра врач поняла, что родовые пути раскрыты, тогда начались естественные роды. Весь процесс длился 15 минут.

В результате родился здоровый мальчик. На данный момент самочувствие женщины также в норме.

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Екатеринбург
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