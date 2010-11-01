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АвтоВАЗ отзывает 12 000 автомобилей Kalina, Priora и Niva
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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АвтоВАЗ отзывает 12 000 автомобилей Kalina, Priora и Niva

1 ноября 2010, 15:52ОбществоАнка
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