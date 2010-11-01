АвтоВАЗ отзывает 12 000 автомобилей Kalina, Priora и Niva
1 ноября 2010, 15:52ОбществоАнка
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АвтоВАЗ проводит проверку партий автомобилей Lada Kalina, Lada Priora и Нива общим количеством 11 тыс. 700 единиц.
Об этом, как передаёт Автоньюс.ру, сообщает пресс-центр ОАО «АвтоВАЗ». В информации предприятия говорится, что официальное предписание уже разослано всем дилерам. В ходе заводских испытаний готовой продукции на отдельных автомобилях обнаружено отклонение в работе вакуумного усилителя тормозов, проявляющееся в увеличенном усилии при нажатии на педаль тормоза. Владельцам автомобилей Lada будут направлены уведомления о проверке и при необходимости замене дефектного узла.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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