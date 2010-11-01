До конца года УВЗ предстоит выпустить 6,5 тысяч единиц подвижного состава

Чистая прибыль корпорации составила 2 млрд. 725 тысяч рублей. Всего за 9 месяцев сделано 12849 единиц подвижного состава. Кроме того, произведено 23 экскаватора и 64 погрузчика. При этом показатель уровня брака снизился почти на 10 процентов, отмечает пресс-служба предприятия. Директор УВЗ по экономике и финансам Руслан Кондрашов обратил внимание, что объемы реализации превышают объемы производства, что связано с увеличением спроса на подвижной состав. В четвертом квартале предстоит выпустить почти 6,5 тысяч единиц подвижного состава, по десять погрузчиков и экскаваторов. При условии 100-процентого выполнения годового плана «Уралвагонзавод» впервые за последние три года выйдет на рекордные объемы производства.