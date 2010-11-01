Германия за отмену визового режима между РФ и Шенгенским пространством
Германия придерживается цели "введения безвизового режима между Россией и Шенгенской зоной в долгосрочной перспективе". Об этом заявил в интервью ИТАР-ТАСС вице-канцлер, министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле, прибывший с визитом в Москву.
По его словам, федеральное правительство Германии подтвердило это вСовместном заявлении встречи на высшем уровне, состоявшейся в Санкт-Петербурге в 2003 году, а позже еще раз в преамбуле Соглашения обупрощении выдачи виз от 25 мая 2006 года.
"Принятое совместно с нашими европейскими партнерами решение выработатьтак называемые "Совместные шаги по пути к безвизовому режиму поездок"было важным шагом вперед", - убежден Вестервелле. "Теперь мы должнывзяться за необходимую детальную работу", - добавил он."Это означает вырабатывать в отдельности "совместные шаги" исогласовывать их", - продолжил глава германской дипломатии.
"Длясовместного продвижения вперед решающим условием будет, насколько быстрообе стороны выполнят выработанные в рамках совместных переговоровпредпосылки", - указал министр иностранных дел ФРГ. "От этого будет, не впоследнюю очередь, зависеть, когда взаимный визовый режим окончательноуйдет в историю", - заключил он.