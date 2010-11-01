Конкурс скворечников! Лесной город для лесных жителей!
Гостиница «Лесная» объявляет конкурс на лучший скворечник в парк «Лесной город» при гостинице «Лесная». Конкурс будет проходить с 15 ноября по 15 декабря 2010 года.
«Если у вас буйная фантазия, золотые руки и огромное желание, чтобы мирувидел ваше произведение – тогда направь свою энергию в полезное русло!Сделай домик для птиц и принеси его в гостиницу»!!!
Победители награждаются ценными призами:
1 место: ноутбук, имя победителя и фото его проекта в книге рекордовГиннеса в случае установления гостиницей рекорда в номинации «Леснойгород для лесных жителей»
2 место: велосипед
3 место: празднование Дня рождения в кофейне «Мандарин» на 10 человек
4 место: сотовый телефон
5 место: сто кг мороженого от кофейни «Вирту»
Помимо основных призов, жюри выберет победителей по следующим номинациям:
Один автор может сделать только один скворечник. В конкурсе могутучаствовать школьники в возрасте от 7 до 15 лет. Для участия в Конкурсепринимается тематические скворечники с описанием какие птицы в немдолжна гнездится. К конкурсу допускаются работы по следующим темам:
Приём заявок и конкурсных работдо 15.12. 2010 года.
Место награждения: гостиница «Лесная» , дата награждения: 18 декабря в 14.00 на площадке перед гостиницей.
Оценка конкурсных работ осуществляетсяпо следующим критериям:
Лучшие домики выставят в парке «Леснойгород» перед гостиницей «Лесная» .
По всем вопросам можно обращаться к классным руководителям или по телефону 89122005577 Ольга Анатольевна, Ольга Михайловна
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