Наркоман избил ветерана

Наркоман пришел к родителям требовать денег на очередную дозу. Сосед – ветеран Великой Отечественной войны – вышел на площадку сделать замечание шумному визитеру, чем и навлек на себя гнев наркомана. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, неадекватный мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, жестоко избил старика, забрал у него деньги – 4,5 тысячи рублей, а также удостоверение ветерана, орден и медаль, и попытался скрыться. Прибывшие по вызову сотрудники ППС задержали хулигана, когда тот выбежал из подъезда. Избитый ветеран госпитализирован.