Насильник сдался полиции в прямом эфире
1 ноября 2010, 15:43ОбществоАнка
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Осужденный за преступления сексуального характера житель Калифорнии, снявший с себя браслет слежения и пустившийся в бега, сдался, передает местный телеканал KTLA.
Когда корреспондент этого телеканала вел прямой репортаж с улицы Лос-Анджелеса, Валентино Родригес-младший подошел к нему и заявил, что хочет сделать «правильный поступок». Вскоре на место прибыли полицейские и забрали мужчину в участок. 4 октября 46-летнего Родригеса освободили досрочно, но он был обязан носить браслет слежения и отмечаться в полиции. По его словам, он избавился от устройства с помощью ножниц в понедельник во время приступа паранойи.Родригес, который назвал себя шизофреником, рассказал телезрителям, что планировал броситься под автобус или повеситься, но затем решил, что не хочет попасть в ад.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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