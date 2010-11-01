Насильник сдался полиции в прямом эфире

Когда корреспондент этого телеканала вел прямой репортаж с улицы Лос-Анджелеса, Валентино Родригес-младший подошел к нему и заявил, что хочет сделать «правильный поступок». Вскоре на место прибыли полицейские и забрали мужчину в участок. 4 октября 46-летнего Родригеса освободили досрочно, но он был обязан носить браслет слежения и отмечаться в полиции. По его словам, он избавился от устройства с помощью ножниц в понедельник во время приступа паранойи.Родригес, который назвал себя шизофреником, рассказал телезрителям, что планировал броситься под автобус или повеситься, но затем решил, что не хочет попасть в ад.