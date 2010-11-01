Пара, познакомившаяся на сайте для некрасивых, объявила о своей свадьбе

Том написал Джанин электронное письмо, увидев ее фото на сайте. В нем онвыразил желание с ней встретиться, но предупредил девушку, что выглядитневажно. «От одного вида моего лица плачут дети, но я считаю, чтокрасота в глазах смотрящего, и надеюсь, что ты меня тоже полюбишь», -написал Том.