Пара, познакомившаяся на сайте для некрасивых, объявила о своей свадьбе
1 ноября 2010, 08:50Общество
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Том Клиффорд и Джанин Уокер познакомились на сайте знакомств «для некрасивых» www.theuglybugball.com. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Daily Mail.
Том написал Джанин электронное письмо, увидев ее фото на сайте. В нем онвыразил желание с ней встретиться, но предупредил девушку, что выглядитневажно. «От одного вида моего лица плачут дети, но я считаю, чтокрасота в глазах смотрящего, и надеюсь, что ты меня тоже полюбишь», -написал Том.
После 4-х встреч пара решила сыграть свадьбу. Сайт знакомств подарилпаре поездку в городок Борт в Уэльсе во время медового месяца. Том иДжанин -первая пара «сайта для некрасивых», решившая пожениться.
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