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Пара, познакомившаяся на сайте для некрасивых, объявила о своей свадьбе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пара, познакомившаяся на сайте для некрасивых, объявила о своей свадьбе

1 ноября 2010, 08:50Общество
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