Почти 4 миллиона человек переписали в Свердловской области

Оперативный штаб Свердловской области по проведению Всероссийской переписи населения подвел предварительные итоги переписи в регионе.Переписано 3 миллиона 987 тысяч 692 человека, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области. По словам собеседника агентства, это составляет 92,5% от контрольной цифры, на которую ориентировались перед началом переписи.