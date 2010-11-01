Почти 4 миллиона человек переписали в Свердловской области
1 ноября 2010, 16:14ОбществоАнка
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Почти 4 миллиона человек переписали в Свердловской области
Оперативный штаб Свердловской области по проведению Всероссийской переписи населения подвел предварительные итоги переписи в регионе.Переписано 3 миллиона 987 тысяч 692 человека, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области. По словам собеседника агентства, это составляет 92,5% от контрольной цифры, на которую ориентировались перед началом переписи.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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