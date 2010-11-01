Под видом сливочного масла тагильчанам всё чаще продают подделки

Для экспертизы в магазине были взяты образцы подозрительного масла, изготовленные 6-го и 16-го октября, рассказала главный специалист-эксперт нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Елена Старикова. В лаборатории подтвердили – молочного жира в продукте практически нет. Между тем, упаковка говорит покупателю об обратном. Текст на красно-зелёной пергаментной обёртке масла гласит: «Масло сливочное Крестьянское, высший сорт. Жирность 72,5%». Повторная экспертиза с удвоенным количеством образца окончательно убедила экспертов, что перед ними – фальсификат. Из магазина изъято 13 килограммов поддельного масла челябинского производителя. По данным Елены Стариковой, магазин вернул партию производителю. Но продавцам всё равно придётся поплатиться за то, что они торговали товаром ненадлежащего качества. Роспотренадзор назначит магазину штраф в размере до 30-ти тысяч рублей. Теперь предстоит выяснить, есть ли в фальсификации вина производителя, или же его продукцию кто-то подделал. Подделку выдаёт низкая цена – ненастоящее масло стоит около 20 рублей за 180-граммовую пачку. Между тем, розничная цена сливочного масла примерно вдвое выше.