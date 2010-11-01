Реконструкцию моста развязки на Серовской трассе недалеко от Горбуново закончат через месяц. Напомним, планировалось ремонт транспортной развязки завершить к концу октября. Но мост по-прежнему перекрыт, а объезжают его по лепесткам развязки. Сроки реконструкции продлили на месяц, рассказал коррепсондантам Радио «Маяк - Нижний Тагил» госинспектор отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД Нижнего Тагила Алексей Соловьёв. Работы на самом мосту уже завершены. Сейчас предстоит обустроить придорожную территорию. Впрочем, месяц - это крайний срок. Скорее всего, развязку откроют раньше, отметил Алексей Соловьев.