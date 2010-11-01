Средняя зарплата на УВЗ составила почти 21 360 рублей
1 ноября 2010, 16:44ОбществоАнка
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Такого показателя она достигла в сентябре. А за 9 месяцев размер средней заработной платы составил 16671 рубль.
Как заявила заместитель генерального директора УВЗ по персоналу Светлана Иванилова, службой по персоналу корпорации проводится большая работа по сохранению кадрового потенциала механосборочного производства. Уже завершена инвентаризация рабочих мест. Началось опережающее обучение рабочих и служащих. В ближайшее время ряд цехов вагоносборочного производства перейдут на 4-бригадный график работы. Это позволит увеличить объемы производства полувагонов, а также даст возможность создать более 700 дополнительных рабочих мест. Предпринятые меры направлены на сохранение специалистов и избежание массовых сокращений.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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