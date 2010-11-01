Свердловский бюджет получит дополнительные доходы
1 ноября 2010, 16:18ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свердловский бюджет получит дополнительные доходы
Речь идет о 8 миллиардах рублей. В ноябре законодательное собрание утвердит изменения в бюджет, после чего деньги будут направлены в муниципалитеты с тем, чтобы те успели потратить их до конца финансового года, - сообщает Новый регион.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей