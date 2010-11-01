В период школьных каникул ГИБДД продолжает профилактику ДТП с участием детей
Отдел пропаганды ГИБДД напоминает о проведении профилактического мероприятия «Каникулы, дорога, дети!» в период осенних школьных каникулах.
С 25 октября по 8 ноября 2010 года в городе проводятся целевыепрофилактические мероприятия «Каникулы – дорога – дети!». Цель операции –профилактика ДТП с участием несовершеннолетних, сохранения жизни издоровья детей в преддверии и период осенних школьных каникул.
Уважаемые родители!
•Отправляя детей на экскурсии и прогулки, повторите с ними правилабезопасного движения.
•В связи с сокращением светлого времени суток используйте в одеждедетей светоотражающие элементы, которые необходимы для обеспечениявидимости ребенка на дороге.
•Перевозя детей на личном транспорте, не забудьте пристегнуть ихремнями безопасности, используйте детские удерживающие устройства!
Уважаемые водители!
•Осуществляйте движение с пониженной скоростью,
•проявляйте повышенное внимание к движению юных пешеходов,
•соблюдайте правила перевозки пассажиров.
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