За неделю в Нижнем Тагиле в ДТП пострадали 3 ребенка

25 октября водитель автомашины Хендэ-Соната, следуя по улице Зари состороны проспекта Вагоностроителей, допустила наезд на двух пешеходов,маму и ребенка (мама несла ребенка на руках), переходивших проезжуючасть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТПженщина госпитализирована с закрытым перелом коленных суставов. Ребенок,мальчик 2008 года рождения, отпущен домой с диагнозом: ситуационнаяреакция.

27 октября в 22.00 водитель автомашины УАЗ-315195, следуя по улицеОрджоникидзе допустил наезд на 9-летнюю девочку. В результате ДТПдевочка с открытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота,ушибом грудной клетки - госпитализирована в ЦГБ№1. Предварительнаяпричина ДТП: переход дороги в неустановленном месте и выход из-застоящего транспорта.

29 октября в 7:55 водитель автомашины ВАЗ-2109 на перекрестке Мира –Циолковского допустил наезд на ребенка. 10-летняя девочка переходилапроезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Врезультате ДТП ребенок получил ушиб голени и после оказания медицинскойпомощи отпущен домой.

Напомним, с 25 октября по 8 ноября ГИБДД Нижнего Тагила проводитпрофилактические мероприятия, направленные на предотвращение ДТП сучастием детей.

По сообщению отдела пропаганды ГИБДД, всего за неделю зарегистрировано 17 ДТП с пострадавшими, в которыхпогибших нет, получили травмы 18 человек.