А вы знаете, на каких условиях можно посещать тагильские бассейны?

Кроме того, в бассейнах существуют интересные занятия, помимо обычного свободного плавания. Например, аквааэробика. Многие не раз замечали, как на одной из дорожек в бассейнах занимаются женщины всех возрастов под руководством активного тренера. Вода – это лучший «тренажер» для тех, кто хочет заниматься спортом и получать огромное удовольствие.

В рамках проекта «Лидер мнений» городской портал TagilCity.ru пригласил к сотрудничеству двух руководителей известных в Нижнем Тагиле водно-спортивных центров. Так, на вопросы от пользователей отвечали Бабарин Евгений Александрович, начальник водно-спортивного центра «Уралец», что на Тагилстрое, и Фролов Владимир Иванович, директор бассейна «Дельфин», который находится в центре города.

Бабарин Евгений Александрович

Общие условия посещения бассейна

Вопрос от пользователя Евгения: А какие условия посещения? Нужны справки? Какие и где получать? И самый больной вопрос - у вас обязательна шапочка плавательная? Вообще не могу ее носить.

Уралец: Перед началом занятия в плавательном бассейне посетители должны обязательно вымыться под душем с мылом, женщинам необходимо смыть косметику, а длинные волосы собрать или надеть шапочку. Мыться следует без купального костюма. При выходе из душевой выполнить требования медицинского контроля Справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в данном населенном месте. Перед посещением бассейна посетителям рекомендуется снять украшения (серьги, цепочки, браслеты и т.д.).

Следует выполнять все распоряжения администрации и установленные правила внутреннего распорядка, направленные на обеспечение безопасности и сохранения здоровья посетителей.

Дельфин: Согласно выписке из санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188–03».

1. Справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в данном населенном месте (городе, районе) по заболеваниям, указанным в приложении № 1. В этих случаях в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний центрами госсанэпиднадзора дается предписание администрации плавательных бассейнов о прекращении допуска посетителей, не прошедших медицинский осмотр с проведением соответствующих анализов.

Вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке требуется справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз:

перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в дальнейшем не менее 1 раза в три месяца;

при разовых посещениях - перед каждым посещением, если разрыв между ними более двух месяцев.

Контроль за наличием медицинской справки у посетителей обеспечивает администрация бассейна.

2. Принятие душа посетителями бассейна с тщательным мытьем является обязательным. Не допускается:

использовать стеклянную тару во избежание порезов;

втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием бассейном.

3. Персонал бассейна должен контролировать соблюдение посетителями правил пользования бассейном, которые согласовываются с центром госсанэпиднадзора и утверждаются администрацией бассейна.

Не допускается вход обслуживающего персонала в душевые, зал бассейна и зал предварительного обучения без специальной обуви. Шапочка желательна но не обязательна

Вопрос от пользователя Мила: Расскажите, как часто меняют в бассейне воду? Какие средства обеззараживания существуют помимо хлорки?

Дельфин: Ежедневно меняется до 10-20%. Фильтры воды работают постоянно. Контроль воды производится 4 раза в сутки. Озонирование, ультрафиолетовое облучение. Лучшего средства чем хлорирование нет. Главное постоянно поддерживать остаточный хлор в соответствие с СанПиН 2.1.2.1188–03.

Уралец: Очистка и обеззараживание воды в бассейнах рециркуляционного типа осуществляется методами, включающими фильтрацию и ввод обеззараживающего агента. Допускается применение других методов очистки воды, обеспечивающих требуемое качество воды, после получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

При рециркуляционном водообмене осуществляется очистка, обеззараживание воды и добавление непрерывно во время работы бассейна свежей водопроводной воды не менее чем 50 литров на каждого посетителя в сутки. Обеззараживание воды, поступающей в ванны плавательных бассейнов, должно быть обязательным для всех бассейнов рециркуляционного типа.

Для бассейнов спортивного и спортивно-оздоровительного назначения в качестве основных методов обеззараживания воды могут быть использованы озонирование, хлорирование, а также ультрафиолетовое излучение с дозой не менее 16 мДж/см2 вне зависимости от типа установки; для повышения надежности обеззараживания целесообразно комбинирование химических методов с УФ-излучением. При хлорировании воды водородный показатель (рН) должен быть не более 7,8. Использование других методов обеззараживания допускается в том случае, если надежность и безопасность их обоснована специальными технологическими и гигиеническими исследованиями после получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

Вопрос от пользователя Ирина: Какие виды спортивной деятельности возможны в вашем водноспортивном комплексе вообще?

Уралец: Оздоровительное плавание, спортивное плавание и аквааэробика. Тренажерный зал.

Дельфин: Тренажерный зал со всеми видами современных тренажеров.

Индивидуальные условия посещения бассейна

Вопрос от анонимного пользователя: Ребенку 6 лет, аллергик. Может ли хлорка или что там сыпят в воду для обеззараживания, вызвать аллергию? Проявляется аллергия кашлем, не высыпанием на коже.

Дельфин: Возможно индивидуально. Посоветуйтесь с врачом.

Уралец: В ванне бассейна для детей до 7 лет содержание свободного остаточного хлора допускается на уровне 0,1-0,3 мг/л, при условии соблюдения нормативов по основным микробиологическим и паразитологическим показателям.

Вопрос от пользователя Ольга: Кому лучше НЕ посещать бассейн?

Уралец: Посетители, из-за состояния здоровья склонные к внезапной потере сознания, эпилептическим припадкам, должны пользоваться услугами ВСЦ «Уралец» только с сопровождающим.

Дельфин: Кожные заболевания. На этот вопрос лучше спросить ответ у врача.

Вопрос от анонимного пользователя: Что будет, если какой-нибудь «водоплавающий» начнет неадекватно себя вести? Есть ли охрана у бассейна?

Дельфин: Да, охрана есть, как на входе, так и постоянное дежурство инструктора на «воде». В крайнем случае вызов вневедомственной охраны или полиции.

Уралец: Персонал уполномочен удалить посетителя из спорткомплекса в случае нарушения правил посещения. Строго запрещено посещать бассейн в нетрезвом виде, нецензурно выражаться, курить в помещениях спорткомплекса. Бассейн находится под охраной вневедомственной милиции.

Иные вопросы от пользователей

Вопрос от пользователя Corey: Хотелось бы поблагодарить Марию из «Уральца», которая преподает аквааэробику! Скажите, а в «Дельфине» есть ли аквааэробика и по какой цене?

Дельфин: Есть. Цены узнавать у тренера лично.

Вопрос от пользователя Оля: Есть ли возможность добавления окрашивающего реагента для распознавания нарушителей гигиены? Ну, вы понимаете, о чем я. В некоторых фильмах, например, вода становится синей. А что если просто разместить объявление, что такой реагент есть?

Дельфин: Нет, в повседневной работе бассейнов не применяется.

Уралец: Использование любых химических средств допускается в том случае, если надежность и безопасность их обоснована специальными технологическими и гигиеническими исследованиями после получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

Очистка и обеззараживание воды в бассейнах рециркуляционного типа осуществляется методами, включающими фильтрацию и ввод обеззараживающего агента. При рециркуляционном водообмене осуществляется очистка, обеззараживание воды и добавление непрерывно во время работы бассейна свежей водопроводной воды не менее чем 50 литров на каждого посетителя в сутки.

Использование окрашивающего реагента не оговорено в Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1188-03 «2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Вопрос от пользователя Corey: А какие масштабы у вашего бассейна? Я имею в виду, длина-ширина-глубина.

Уралец: Длина 25 метров. 6 дорожек для плавания по 2.5 метра шириной. Максимальная глубина 4.5 метра.

Дельфин: Размер 25 метров в длину, шесть дорожек по 2,3м. Глубокая часть 4,5 метра, низкая часть – 1,3-1,5 метра.

Вопрос от анонимного пользователя: Как поступит руководство, если в бассейн обратятся с жалобой на подхваченные там кожные заболевания?

Дельфин: Это обычная практика расследований. Но за все время существования бассейна подобных обращений не было. Для предотвращения подобных случаев существует целая программа контроля, как со стороны самого «бассейна» так и со стороны СЭС.

Уралец: Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для посетителей плавательных бассейнов. Для реализации задач, поставленных перед производственным контролем подготавливается программа (план) производственного контроля за эксплуатацией и качеством воды плавательных бассейнов.

Указанная программа должна включать план лабораторных исследований с указанием точек отбора проб и его периодичности, а также контроль за соблюдением гигиенических требований к режиму эксплуатации плавательных бассейнов. Разработанная программа (план) производственного контроля согласовывается с главным врачом (заместителем главного врача) центра госсанэпиднадзора, в соответствующей административной территории и утверждается руководителем организации, эксплуатирующей плавательный бассейн. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие плавательные бассейны, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля и обязаны представлять информацию о его результатах в центры госсанэпиднадзора по их запросам.

При получении результатов исследований по основным микробиологическим и (или) паразитологическим показателям, свидетельствующим о неудовлетворительном качестве воды в ванне, администрацией бассейна проводятся мероприятия, включающие промывку фильтров, увеличение объема подаваемой свежей воды, повышение дозы обеззараживающего агента, генеральную уборку помещений и др. с последующим отбором проб воды на исследования не только по основным, но и дополнительным микробиологическим, а также паразитологическим показателям. При обнаружении колифагов вода исследуется и на присутствие вирусов.

Вопрос от пользователя Corey: Многие пользователи отмечают, что у бассейна «Дельфин» высокие цены? Как объясните такую ценовую политику?

Дельфин: Цена посещении бассейна складывается? исходя из обычных расчетов затрат (стоимость электроэнергии, теплоэнергии, воды, заработной платы обслуживающего персонала, налогов, производимых ремонтов и т. д.) Все вышеперечисленное достаточно затратно.

Вопрос от пользователя Женя: Есть ли у вас какие-нибудь «семейные часы», часы для занятий с инвалидами? Иные социальные проекты?

Дельфин: К сожалению, пока нет. Помещение бассейна старое и не приспособлено для этих целей. В данном случае всё видимо зависит от индивидуальных особенностей человека с ограниченными возможностями.

Городской портал TagilCity.ru благодарит представителей водно-спортивных центров Нижнего Тагила за полные и четкие ответы!