Евраз избавился от убыточной шахты за 10 тысяч рублей

В пресс-службе Евраза отмечают, что сделка соответствует стратегии предприятия по выходу из убыточных и непрофильных активов. В настоящее время Евраз уделяет всё внимание разработке месторождений коксующегося угля, необходимого для работы на металлургических предприятиях Евраза. А добыча энергетического угля – не приоритет для компании.

Производственная мощность «Грамотеинской» – 2,5 миллиона тонн энергетического угля в год. Шахта расположена в Кемеровской области, в 100 километрах к северу от Новокузнецка. Работы по добыче на шахте были приостановлены еще в четвертом квартале 2012 года и на текущий момент не возобновлены.

На 30 июня 2013 года общая стоимость активов «Грамотеинской» составляла 13 миллионов долларов США. За 2012 год убыток предприятия до вычета налогов составил 19 миллионов долларов США.