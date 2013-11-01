Открытие Доски почета, вручение наград и присвоение званий: тагильчане празднуют юбилей Уралхимпласта

Также Доску почета украшают портреты Почетных работников компании. Подобное на Уралхимпласте практикуется впервые. Решение о присвоении звания руководство предприятия приняло в преддверии 75-летия завода.

К присвоению звания «Почетный работник компании» были представлены 22 человека: руководители, специалисты, служащие, рабочие основного и вспомогательного производств, имеющие особые заслуги, внесшие существенный вклад в развитие предприятия, оказавшие положительное влияние на совершенствование технологии производства, повышение производительности труда, проявившие творчество и новаторство в работе.

В год 75-летия Уралхимпласта звание «Почетного работника» присвоено: аппаратчику конденсации 6-го разряда цеха по производству фенолоформальдегидных смол Юрию Николаевичу Гурненко, слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда, бригадиру группы теплового и газового хозяйства Владимиру Павловичу Артемову и ведущему инженеру-технологу Ларисе Алексеевне Ячменевой. Все обладатели нового почетного звания получат солидные премии – по 100 тысяч рублей.

Церемония награждения Почетных работников станет украшением праздничного вечера, посвященного юбилею ОАО «Уралхимпласт».