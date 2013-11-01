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Открытие Доски почета, вручение наград и присвоение званий: тагильчане празднуют юбилей Уралхимпласта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Открытие Доски почета, вручение наград и присвоение званий: тагильчане празднуют юбилей Уралхимпласта

1 ноября 2013, 16:35ОбществоCorey
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