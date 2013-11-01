Подтяжка лица или второе рождение?
Насмотревшись в Интернете критики, что «АВТОВАЗ не обновляет машины, а лишь слегка перелицовывает их», мы решили все же докопаться до правды. Что есть реальное обновление в автопроме? Что считать «фейслифитингом», а что – новой моделью? И есть ли критерии, по которым можно говорить о «новом поколении» какого-то автомобиля?
Анализ опыта мировых фирм привел к тому, что понятие «нового» - индивидуально. Одна и та же компания запросто заявляет о новом поколении и при смене типа привода с заднего на передний, и при стилистических изменениях. Журналисты автомобильных СМИ признаются, что в каждой редакции существуют свои понятия о новизне. Кто-то судит по двигателю и шасси, кто-то по кузову. Получается, в зависимости от личного вкуса и настроения каждый маркетолог, журналист и аналитик может назвать одну и ту же машину «новой», «слегка модернизированной» или «почти не изменившейся». Ну а в Сети отношение ко всему новому сами знаете какое… поэтому про «Приору» говорят - «это та же «десятка», про новую «Калину» кричат – «те же яйца, только в профиль». А про «Гранту» иной раз заявляют, что это «перелицованная «восьмерка». Переубедить никого нельзя, потому что, как мы выяснили, понятие новизны – критерий субъективный. Но сопоставить факты все же можно, и мы постарались это сделать. Для примера – новая «Калина» в сравнение со своей первой генерацией. А уж насколько она вышла новой – пусть каждый решит для себя сам.
- Благодаря стилистическому обновлению автомобиль стал выглядеть агрессивней, дороже, моднее. Это приближает «Калину» к современным иномаркам.
- Новый дизайн передней и задней части автомобиля;
- Новый дизайн панели приборов и обивок дверей.
- Автомобиль первого поколения часто критиковали за невнятную управляемость, склонность к кренам. Причина – в настройках подвески и «длинной» рулевой рейке (4 оборота от упора до упора)
- Передняя и задняя подвеска получили новые настройки. Вкупе с укороченной рулевой рейкой (3,1 оборота) это заметно улучшило ходовые качества автомобиля.
Двигатель и коробка передач
- Практически все LADA Kalina оснащались МКП с тяговым приводом, что вызывало нарекания потребителей на четкость работы узла.
- Два мотора вызывали нарекания – шумный и вибронагруженный 8-клапанный с тяжелой шатунно-поршневой группой и 1,4-литровый 16-клапанник, который ехал только на высоких оборотах.
- Механическая коробка передач получила тросовый привод и новый механизм выбора передач – это подняло качество переключений на уровень европейских аналогов.
- Впервые на семействе Kalina применена АКП (производитель – ф. Jatco, Япония).
- Два новых мотора – 8 клапанный мощностью 87 л.с. и 16-клапанный мощностью 106 л.с.
- От 8-клапанника с тяжелой шатунно-поршневой группой и 1,4-литрового мотора отказались.
Комфорт
- Потребители критиковали первое поколения за шумы и вибрации.
- Ползунковый привод заслонки рециркуляции, тугие регуляторы климат-системы не раз вызывали нарекания.
- Новые решения по акустическому комфорту: модернизирован салон, мотор, система выпуска. Все это заметно снизило уровень шумов и вибраций.
- Климатическая система тихая и эффективная, усилие на блоке регулировки климат-системы снижено.
- Новый руль.
- Мультимедиа-система с большим экраном «тач-скрин».
- Более функциональный салон: больше бардачок, дополнительные емкости.
- Подогрев передних сидений автоматически поддерживает комфортную температуру.
Безопасность
- Большинство LADA Kalina первого поколения выпущены без подушек безопасности.
- Каждая LADA Kalina оснащена как минимум водительской подушкой безопасности.
- Дневные ходовые огни.
- Индикатор не пристёгнутого ремня безопасности водителя.
И еще…
- новая система охлаждения двигателя, на 15% более эффективная - решена проблема «завоздушивания»;
- немецкий поставщик электростеклоподъемников – избавляемся от частого выхода из строя этого узла;
- усилены опоры стойки передней подвески – теперь деформация «стаканов» опор исключена даже после самой суровой эксплуатации;
- и т.д.
Стоимость новой «Калины» с ее предшественницей увеличилась примерно на 12 тысяч рублей в сопоставимых базовых комплектациях, но при этом Калина приобрела более богатое оснащение. К примеру, помимо нового дизайна, двигателя и подвески, в комплектации «стандарт» добавилась подушка безопасности водителя, электроусилитель рулевого управления, 14-дюймовые диски колес, дневные ходовые огни. Максимальная цена самой богатой комплектации увеличилась на 47 тысяч рублей в основном за счет японского «автомата» (+35 тысяч рублей), которого на первом поколении «Калины» просто не было.