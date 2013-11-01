Подтяжка лица или второе рождение?

Анализ опыта мировых фирм привел к тому, что понятие «нового» - индивидуально. Одна и та же компания запросто заявляет о новом поколении и при смене типа привода с заднего на передний, и при стилистических изменениях. Журналисты автомобильных СМИ признаются, что в каждой редакции существуют свои понятия о новизне. Кто-то судит по двигателю и шасси, кто-то по кузову. Получается, в зависимости от личного вкуса и настроения каждый маркетолог, журналист и аналитик может назвать одну и ту же машину «новой», «слегка модернизированной» или «почти не изменившейся». Ну а в Сети отношение ко всему новому сами знаете какое… поэтому про «Приору» говорят - «это та же «десятка», про новую «Калину» кричат – «те же яйца, только в профиль». А про «Гранту» иной раз заявляют, что это «перелицованная «восьмерка». Переубедить никого нельзя, потому что, как мы выяснили, понятие новизны – критерий субъективный. Но сопоставить факты все же можно, и мы постарались это сделать. Для примера – новая «Калина» в сравнение со своей первой генерацией. А уж насколько она вышла новой – пусть каждый решит для себя сам.