С начала года в Нижнем Тагиле подтверждено 2077 случаев «внебольничной пневмонии»

Внебольничная пневмония – это острое заболевание дыхательных путей, которое возникает вне стационаров или в первые 48 часов с момента госпитализации. Имеет следующие симптомы: кашель, мокрота, одышка, боль в грудной клетке, лихорадка и тому подобное. Вызывается бактериями и вирусами – это пневмококки, гемофильная палочка, стафилококки, клебсиелла. Заразиться, кстати, можно воздушно-капельным путем.

Для профилактики заболеваемости внебольничными пневмониями необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены, укреплять иммунитет, своевременно лечить острые респираторные заболевания, не заниматься самолечением и как можно раньше обращаться за медицинской помощью.

Самым эффективным и экономически выгодным профилактическим мероприятием от пневмококковой инфекции, в том числе пневмонии, согласно ВОЗ, является вакцинация.

В настоящее время для профилактики этой инфекции имеется два типа вакцин, различных как по составу, так и тактике применения - полисахаридные и конъюгированные:

Получить необходимую консультацию в отношении вакцинации Вы можете в поликлинике по своему месту жительства.

Кстати, вакцинацию проходят все, и дети, и взрослые, и, конечно, животные. Например, любящие и заботливые хозяева обязательно делают прививки собакам. Среди вакцин, которые ставят собакам - против бешенства, против собачьей чумы, против энтерита у собак и другие. Очень важно вовремя поставить прививки своему питомцу, ведь тогда он будет здоров, а вы счастливы!