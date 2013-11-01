Сергей Носов: «Затраты на содержание зданий Нижнего Тагила не могут быть решающим аргументом при их продаже»

Депутат Константин Шведов напомнил, что весной текущего года ставился вопрос о размещении в здании бывшего развлекательного учреждения «Наутилус» муниципального детского спортивно-досугового центра. Однако продажа помещения не позволит реализовать данный проект, ведь новый хозяин вряд ли откроет здесь кружки и секции. А на ГГМ, как известно, итак наблюдается дефицит учреждений дополнительного образования.

Другой объект, исключенный из плана продаж, - это памятник культурного наследия областного значения 1917 года постройки, бывшая школа №1 по улице Тагильской. Алексей Кубасов, депутат от КПРФ высказал опасения, что после смены собственника здание, возможно, будет перестроено или вовсе утрачено.

Однако по итогам голосования оба объекта остались в городской казне. А Сергей Носов, который также присутствовал на заседании, отметил, что нужно очень внимательно относиться к вопросам продажи муниципального имущества. Содержание пустующих зданий и расходы на них, которые должен нести муниципалитет, не могут быть решающим аргументом при продаже объектов.

Основной статьей расходов на содержание зданий является текущий ремонт. Проблема в том, что избежать затрат нельзя, ведь, если отложить восстановительные работы, впоследствии может потребоваться капитальный ремонт, куда более затратный. Но их можно сократить, используя более современные технологии и материалы, например используя металлочерепицу, все виды которой можно найти на сайте http://www.roof-ms.ru/catalog/metal-shingles/. Этот тип кровли значительно устойчивее к воздействиям окружающей среды, благодаря чему ремонт крыши не потребуется долгое время. Да и монтаж такой кровли куда проще, чем при использовании старых материалов. И подобные аналоги можно найти практически везде.