Тагильчане, сегодня – Всемирный день вегана!

Дональд Уотсон, основатель этого самого общества, и образовал слово «веган» из первых трех и последних двух букв английского слова «vegetarian» - «вегетарианец, вегетарианский». Впервые термин начали использовать 1 ноября 1944 года в Лондоне.

Веганство (веганизм) – образ жизни, характеризующийся, в частности, строгим вегетарианством. Веганы питаются только растительными продуктами, то есть полностью исключают из рациона продукты, имеющие в своем составе компоненты животного происхождения – молоко, мед, яйца и многое другое. Они не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка, не пользуются продуктами, которые тестировали на животных.

Вегетариантво – это особая философия, главная идея которой – нежелание быть причастным к убийству животных и жестокому обращению с ними.