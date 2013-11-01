В Нижнем Тагиле определили лучшего участкового уполномоченного по профилактике пожаров
В Нижнем Тагиле состоялся финал городского конкурса на лучшего участкового уполномоченного полиции по профилактике пожаров и гибели людей в жилом секторе. Как сообщили нам в Отделе надзорной деятельности города Нижний Тагил, конкурс проводился в два этапа. Сначала были оценены результаты совместной профилактической работы участковых по обучению жителей мерам пожарной безопасности. По итогам этого этапа в финал вышли трое участковых.
В среду, 30 октября, в клубе 9-го отряда федеральной противопожарной службы в заключительном этапе конкурса состязались финалисты: участковый уполномоченный отдела полиции №19 Дмитрий Емельянов, участковый уполномоченный отдела полиции № 16 Вячеслав Бородин и участковый уполномоченный отдела полиции № 16 Роман Завалин.
Финал конкурса был построен по типу телевизионной программы «Своя игра». Среди тем, в знании которых состязались участники, были: «Средства обнаружения и тушения пожара», «Пожарная профилактики», «Огонь и все, что с ним связано», «Так говорят», «Запрещается - разрешается», «Айболит спешит на помощь», «Сам себе МЧС - действие при пожаре». Мероприятие получилось захватывающим и очень динамичным. Удовольствие от участия в конкурсе получили не только финалисты, но и болельщики, которые также смогли проверить свои знания и получить призы за правильные ответы.
Фотографии с официального сайта города
В результате упорной борьбы первое место и звание «Лучшего участкового уполномоченного полиции города Нижний Тагил по профилактике пожаров и гибели людей в жилом секторе на административном участке» завоевал Роман Завалин, участковый уполномоченный отдела полиции № 16 ММУ МВД России «Нижнетагильское». Его итог - 310 баллов. На втором месте Дмитрий Емельянов из отдела полиции № 19, Вячеслав Бородин стал третьим. Победители городского смотра-конкурса будут награждены подарочными сертификатами за счет средств, предусмотренных муниципальной целевой программой по пожарной безопасности.