В Нижнем Тагиле определили лучшего участкового уполномоченного по профилактике пожаров

Финал конкурса был построен по типу телевизионной программы «Своя игра». Среди тем, в знании которых состязались участники, были: «Средства обнаружения и тушения пожара», «Пожарная профилактики», «Огонь и все, что с ним связано», «Так говорят», «Запрещается - разрешается», «Айболит спешит на помощь», «Сам себе МЧС - действие при пожаре». Мероприятие получилось захватывающим и очень динамичным. Удовольствие от участия в конкурсе получили не только финалисты, но и болельщики, которые также смогли проверить свои знания и получить призы за правильные ответы.