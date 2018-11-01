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500 тысяч рублей отсудила семья из Нижнего Тагила за испорченный ламинат
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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500 тысяч рублей отсудила семья из Нижнего Тагила за испорченный ламинат

Сегодня, 15:55ОбществоФото: pixabay.com
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