500 тысяч рублей отсудила семья из Нижнего Тагила за испорченный ламинат

В 2017 году супруги заключили договор с предпринимателем Кудрявцевым. По документам он был обязан выполнить стяжку и уложит ламинат. На стройматериалы заказчики потратили 121 тысячу рублей. За укладку семья из Нижнего Тагила заплатила 22 тысячи рублей. Когда закзчики проверяли качество работ, оказалось, что ламинат уложен неровно, а швы разошлись.

Тогда Павел и Екатерина решили обратились с исковым заявлением в Ленинский районный суд. Истцы запросили у ответчика двойную цену за ламинат (240 тысяч) и оплату работ по укладке напольного покрытия (22,1 тысячи). Также супруги потребовали с Кудрявцева неустойку за нарушение сроков и компенсацию морального вреда (50 тысяч).

Судом была назначена экспертиза. Специалист установил, что материалы, использованные при стяжке, не соответствовали нормативам. В итоге Ленинский суд Нижнего Тагила требования истцов удовлетворил не полностью, они получили 240 184 рублей за покрытие, 16 100 рублей за ремонт, неустойку в 136 192 рубля, компенсацию морального вреда, также ответчик заплатит истцам 110 тысяч рублей за отказ удовлетворить права потребителей.