Духовно-просветительский центр будет построен в Нижнем Тагиле

1 ноября в мэрии Нижнего Тагила прошло совещание на тему строительства духовно-просветительского центра, процесс создания которого начался около года назад.

Год назад Нижнетагильская епархия была включена в список церковно-административных округов, которые попали в программу по субсидированию духовно-просветительских центров. Всего в список попали 26 округов.

Как сообщает Официальный сайт Нижнего Тагила, планируется, что центр станет площадкой для работы представителей РПЦ с молодежью. Предположительно в здании будет располагаться библиотека, три отдела: кахетизации, по работе с молодежью и информационный, а также два зала для проведения массовых мероприятий.