Духовно-просветительский центр будет построен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:18ОбществоФото: pxhere.com
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Духовно-просветительский центр появится в Нижнем Тагиле. Возможно, для строительства будет выделен участок рядом с православной гимназией и храмом Александра Невского.
Сюжеты: Нижний Тагил
1 ноября в мэрии Нижнего Тагила прошло совещание на тему строительства духовно-просветительского центра, процесс создания которого начался около года назад.
Год назад Нижнетагильская епархия была включена в список церковно-административных округов, которые попали в программу по субсидированию духовно-просветительских центров. Всего в список попали 26 округов.
Как сообщает Официальный сайт Нижнего Тагила, планируется, что центр станет площадкой для работы представителей РПЦ с молодежью. Предположительно в здании будет располагаться библиотека, три отдела: кахетизации, по работе с молодежью и информационный, а также два зала для проведения массовых мероприятий.
Ожидаемая дата начала строительства центра – декабрь 2018 года.
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