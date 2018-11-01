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Духовно-просветительский центр будет построен в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Architecture building palace heaven religion landmark 1116274 pxhere.com

Духовно-просветительский центр будет построен в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:18ОбществоФото: pxhere.com
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