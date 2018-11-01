Глава Нацпарка в Талице оштрафован на 5 тыс. за превышение сроков ответов гражданам
Сегодня, 06:00ОбществоФото: pixabay.com
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Директор ФГБУ «Национальный парк «Припышминские боры» в Талице оштрафован на 5 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
В июне 2018 года в учреждение поступили обращения от жителей Села Бухтал, расположенного в Тюменской области. В заявлениях содержались жалобы на действия замдиректора парка.
Согласно ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» директор ФГБУ должен был рассмотреть обращения и дать на них ответ в течение 30 дней, что не было сделано.
За правонарушение директор ФГБУ «Национальный парк «Припышминские боры» был оштрафован на 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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