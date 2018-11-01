Граждане социального риска в Нижнем Тагиле повторили правила пожарной безопасности

Сотрудники полиции, МЧС и Центра защиты населения провели совместный рейд по местам жительства граждан социального риска в Ленинском районе Нижнего Тагила.

Горожанам рассказали о правилах безопасности, о последствиях возможной халатности и несоблюдения техники безопасности. Также специалисты сделали акцент на том, что в осенне-зимний период не исключены короткие замыкания из-за большой нагрузки на проводку.