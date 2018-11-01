Граждане социального риска в Нижнем Тагиле повторили правила пожарной безопасности
Сегодня, 16:05ОбществоФото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Специалисты Центра защиты населения и территории г. Нижнего Тагила провели рейд по местам проживания граждан социального риска.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники полиции, МЧС и Центра защиты населения провели совместный рейд по местам жительства граждан социального риска в Ленинском районе Нижнего Тагила.
Горожанам рассказали о правилах безопасности, о последствиях возможной халатности и несоблюдения техники безопасности. Также специалисты сделали акцент на том, что в осенне-зимний период не исключены короткие замыкания из-за большой нагрузки на проводку.
Работа в данном направлении проводится для того, чтобы предотвратить пожары, в том числе с трагическим исходом, сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей