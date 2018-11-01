Инспектор Нижнетагильского отделения Ростехнадзора получил 5 лет колонии за взятку

Установлено, что в декабре 2017 года обвиняемый получил от частного предпринимателя взятку в размере 250 тысяч рублей. Взамен чиновник проявил бездействие при выявлении нарушений со стороны коммерсанта, открывшихся в ходе проверки объектов газораспределительной и газопотребительной системы.