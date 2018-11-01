Инспектор Нижнетагильского отделения Ростехнадзора получил 5 лет колонии за взятку
Сегодня, 13:57ОбществоФото: pixabay.com
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Главный инспектор Нижнетагильского территориального отделения Ростехнадзора признан виновным в получении взятки.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле вынесен обвинительный приговор 43-летнему сотруднику Ростехнадзора. Чиновник обвинялся в получении взятки. Предоставленных прокуратурой доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.
Установлено, что в декабре 2017 года обвиняемый получил от частного предпринимателя взятку в размере 250 тысяч рублей. Взамен чиновник проявил бездействие при выявлении нарушений со стороны коммерсанта, открывшихся в ходе проверки объектов газораспределительной и газопотребительной системы.
Суд признал экс-сотрудника Ростехнадзора виновным и приговорил к пяти годам в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области.
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