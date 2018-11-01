Каменск-Уральский должник спрятал автомобиль на парковке около налоговой инспекции
Сегодня, 08:00ОбществоФото: r66.fssprus.ru
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Автомобиль жителя Каменска-Уральского приставы должны были изъять за долги по налогам. Однако около дома должника машина не была обнаружена. Чуть позже иномарку всё же нашли – хозяин припарковал её на стоянке рядом с налоговой инспекцией.
Мужчина из Каменска-Уральского задолжал по налогам и сборам 1 млн 496 тыс. рублей. В отношении него было возбуждено исполнительное производство, которое судебные приставы решили обратить на автомобиль Lexus, принадлежавший должнику. Но возле дома транспортное средство обнаружено не было.
Спустя какое-то время, при проведении исполнительных действий по другому делу, иномарку всё же нашли. Она находилась на парковке неподалёку от местной налоговой инспекции. Должник, по информации приставов, удивился, когда узнал, что автомобиль удалось найти, но препятствовать проведению исполнительных действий не стал.
Как сообщает Znak.com, автомобиль был арестован. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, то его продадут на торгах.
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