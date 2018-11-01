Каменск-Уральский должник спрятал автомобиль на парковке около налоговой инспекции

Мужчина из Каменска-Уральского задолжал по налогам и сборам 1 млн 496 тыс. рублей. В отношении него было возбуждено исполнительное производство, которое судебные приставы решили обратить на автомобиль Lexus, принадлежавший должнику. Но возле дома транспортное средство обнаружено не было.

Спустя какое-то время, при проведении исполнительных действий по другому делу, иномарку всё же нашли. Она находилась на парковке неподалёку от местной налоговой инспекции. Должник, по информации приставов, удивился, когда узнал, что автомобиль удалось найти, но препятствовать проведению исполнительных действий не стал.