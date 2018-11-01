«Трудный» подросток из Алапаевска объявлен в федеральный розыск
Сегодня, 12:24ОбществоФото: МО МВД России «Алапаевский»
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В Свердловской области в федеральный розыск объявлен 15-летний подросток.
Сюжеты: Алапаевск
Мальчик исчез 17 октября во время прогулки. Как стало известно, он ушел от опекуна, сообщив, что отправляется на прогулку на полчаса. После того, как подросток не вернулся, женщина написала заявление в полицию.
Как пишет «Комсомольская правда», молодой человек является «трудным» подростком и не в первый раз сбегает от опекуна. Так, недавно, он доехал до Ростовской области, где его остановила полиция.
Приметы пропавшего: 170 см, среднего телосложения, овальное лицо, длинная челка, крашеные рыжие волосы.
Был одет: черная куртка, серая толстовка, черные кроссовки, обтягивающие джинсы.
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Фото: МО МВД России «Алапаевский»
Располагающих какими-либо сведениями о молодом человеке просят сообщить в полицию.
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