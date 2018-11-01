«Трудный» подросток из Алапаевска объявлен в федеральный розыск

Мальчик исчез 17 октября во время прогулки. Как стало известно, он ушел от опекуна, сообщив, что отправляется на прогулку на полчаса. После того, как подросток не вернулся, женщина написала заявление в полицию.

Как пишет «Комсомольская правда», молодой человек является «трудным» подростком и не в первый раз сбегает от опекуна. Так, недавно, он доехал до Ростовской области, где его остановила полиция.