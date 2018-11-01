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«Трудный» подросток из Алапаевска объявлен в федеральный розыск
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Трудный» подросток из Алапаевска объявлен в федеральный розыск

Сегодня, 12:24ОбществоФото: МО МВД России «Алапаевский»
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