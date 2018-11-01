Застройщики Свердловской области остановили строительство из-за действий ЦБ РФ

В список компаний, которые могут застраховать строящийся объект, вошли всего 2 организации. Из-за большого объёма рынка жилья в регионе указанные страховые компании не смогут обработать весь поток заявок, а без наличия страхового полиса продажа объекта недвижимости невозможна, пояснили областные застройщики.

Как сообщает «Уралинформбюро», руководители строительных организации направили письма в адрес областных министров с просьбой разобраться в ситуации, в обратном случае очередь может остановиться. Также обращение направлено в адрес Евгений Куйвашева, которому предлагают обратиться к Правительству РФ с просьбой о расширении списка страховых организаций для завершения текущих проектов.