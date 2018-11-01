Застройщики Свердловской области остановили строительство из-за действий ЦБ РФ
Сегодня, 00:30ОбществоФото: pxhere.com
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Свердловские застройщики заявляют о том, что очередь строительства жилых зданий в регионе может быть совсем приостановлена из-за действий Центрального банка России. Строительные компании уже прекратили продажи. Причиной стал обновлённый перечень компаний, способных застраховать ответственность застройщиков.
В список компаний, которые могут застраховать строящийся объект, вошли всего 2 организации. Из-за большого объёма рынка жилья в регионе указанные страховые компании не смогут обработать весь поток заявок, а без наличия страхового полиса продажа объекта недвижимости невозможна, пояснили областные застройщики.
Как сообщает «Уралинформбюро», руководители строительных организации направили письма в адрес областных министров с просьбой разобраться в ситуации, в обратном случае очередь может остановиться. Также обращение направлено в адрес Евгений Куйвашева, которому предлагают обратиться к Правительству РФ с просьбой о расширении списка страховых организаций для завершения текущих проектов.
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