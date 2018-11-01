Житель Нижнего Тагила получил звание «Ветеран труда» после обращения в прокуратуру
Житель Нижнего Тагила получил звание «Ветеран труда» после обращения в прокуратуру. Управление социальной политики Свердловской области ранее отказало гражданину в присвоении звания.
Житель Нижнего Тагила решил получить звание «Ветеран труда» и обратился в Управление социальной политики Свердловской области по Нижнему Тагилу и пригороду с заявлением. Он награжден «Почетной грамотой Министерства металлургии СССР и Федерации профсоюзов трудящихся горно-металлургической промышленности». Кроме того, он имеет общий трудовой стаж свыше 32 лет, но в управлении ему ответили отказом, и разъяснили, что Почетная грамота не относится к ведомственным знакам отличия в труде и, соответственно, право на присвоение звания «Ветеран труда» у него нет.
Гражданин обратился в прокуратуру Тагилстроевского района Нижнего Тагила для проведения проверки обоснованности отказа сотрудников управления. Специалисты прокуратуры направили исковое заявление о признании незаконным решения Управления соцполитики в Ленинский районный суд.
Суд признал за заявителем право на присвоение звания «Ветеран труда». Ответчик попытался обжаловать данное решение, но областной суд оставил всё без изменений, передаёт пресс-служба прокуратуры.