Житель Нижнего Тагила получил звание «Ветеран труда» после обращения в прокуратуру

Житель Нижнего Тагила решил получить звание «Ветеран труда» и обратился в Управление социальной политики Свердловской области по Нижнему Тагилу и пригороду с заявлением. Он награжден «Почетной грамотой Министерства металлургии СССР и Федерации профсоюзов трудящихся горно-металлургической промышленности». Кроме того, он имеет общий трудовой стаж свыше 32 лет, но в управлении ему ответили отказом, и разъяснили, что Почетная грамота не относится к ведомственным знакам отличия в труде и, соответственно, право на присвоение звания «Ветеран труда» у него нет.