Альфа-Банк и Mastercard предложили, как оптимизировать представительские расходы

Благодаря системе SmartData от Mastercard корпоративные клиенты могут получать больше информации о расходах своих сотрудников, а также следить за операциями во всех странах мира.

Система SmartData представляет из себя инновационную платформу, позволяющую отслеживать и управлять финансами и операциями по картам. Также система позволяет отследить траты сотрудников в командировках, к примеру, если на прокат был взят автомобиль или работник проживал в гостинице. Система позволяет получить данные даже при бронировании в агентствах, которые обслуживали бизнес-поездку. Данные надежно шифруются шифрованием по протоколу SSL и 128-битовым шифрованием, сообщают «Новые известия».

Также платформа может быть включения в программное обеспечение для бухгалтерии. Нововведение позволяет выгружать данные в ERP-систему компании. Также все данные по операциям можно отсортировать по филиалам, банкам и валютам.

Благодаря новому сервису Альфа-Банка клиенты могут с умом работать с лимитами, а также удобно обеспечивать подтверждение расходов.

Начальник управления расчетного бизнеса Альфа-Банка Евгений Жилов подчеркнул, что нововведение вызовет повышенный интерес у тех компаний, сотрудники которых часто бывают в командировках. Сервис обеспечивает оптимизацию всех трат. Он является одним из элементов культуры управления издержками, , которую глобальные компании привносят на российский рынок. Альфа-Банк старается привнести все лучшие мировые практики в деловую среду России, - заключил он.

Необходимо подчеркнуть, что системой Mastercard пользуются в 210 странах по всему миру. Пользователями системы являются более 20 тысяч компаний.