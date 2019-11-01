Если вы MAU, то этот тест для VAS

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«Чекни шазам, мне для стрима нужно трек заюзать» - еще 20, а то и 30 лет назад мы бы ломали голову над этой фразой, как над кодом да Винчи, а сегодня - воспринимаем в порядке вещей.
Спасибо мобильным технологиям. С появлением смартфонов, сенсоров, приложений и других телеком-разработок наш словарный запас не то что обогатился, теперь мы и вовсе используем новый стандарт общения.
Самое время его проверить. Предлагаем пятничный тест из самых необычных терминов телеком-отрасли. Что-то на хайпе сейчас, а какие-то из них будут использовать наши дети и внуки. Поймайте волну и настройте локаторы – время пополнять диджитал-сленг. А если сомневаетесь - есть видеоподсказки.
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