Если вы MAU, то этот тест для VAS

Спасибо мобильным технологиям. С появлением смартфонов, сенсоров, приложений и других телеком-разработок наш словарный запас не то что обогатился, теперь мы и вовсе используем новый стандарт общения.

Самое время его проверить. Предлагаем пятничный тест из самых необычных терминов телеком-отрасли. Что-то на хайпе сейчас, а какие-то из них будут использовать наши дети и внуки. Поймайте волну и настройте локаторы – время пополнять диджитал-сленг. А если сомневаетесь - есть видеоподсказки.