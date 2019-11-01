Глава РМК Игорь Алтушкин погасил ипотеку убитой в Екатеринбурге Ксении Каторгиной
Сегодня, 12:41ОбществоФото: РМК
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Миллиардер и глава РМК Игорь Алтушкин по личной инициативе погасил ипотечный кредит Ксении Каторгиной, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Сумма кредита — порядка 2,5 миллиона рублей. В пресс-службе РМК рассказали, что Алтушкин следил за трагедией, узнавая информацию из СМИ, и решил помочь семье убитой девушки.
Напомним, Ксения пропала 10 октября, когда поехала продавать Audi Q5, девушке срочно были нужны деньги на оплату ипотеки. Спустя сутки автомобиль был найден у «перекупов» в Челябинской области, в машине были замытые следы крови. Вскоре нашли тело Ксении, девушку убили из-за автомобиля и скинули в колодец на Уралмаше. Также были задержаны подозреваемые — трое человек. Они написали признательные показания.
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