Мэр Нижнего Тагила распорядился решить проблему с неприятным запахом горячей воды

Сообщается, что жалобы поступают от жителей Тагилстроевского района. Градоначальник отчитал глав районов за отсутствие оперативной реакции на обращения граждан.

Через неделю предоставить план конкретных действий совместно администрации района, Тагилэнерго и ЕВРАЗа, как прогреть или очистить воду, чтобы она не имела неприятного запаха,сказал Пинаев.