Мэр Нижнего Тагила распорядился решить проблему с неприятным запахом горячей воды
Сегодня, 10:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На аппаратном совещании 1 ноября глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев дал поручение главам районов и ответственным организациям решить вопрос с неприятным запахом воды в квартирах горожан, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщается, что жалобы поступают от жителей Тагилстроевского района. Градоначальник отчитал глав районов за отсутствие оперативной реакции на обращения граждан.
Через неделю предоставить план конкретных действий совместно администрации района, Тагилэнерго и ЕВРАЗа, как прогреть или очистить воду, чтобы она не имела неприятного запаха,сказал Пинаев.
О принятых мерах и результатах мэр распорядился отчитаться перед горожанами.
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