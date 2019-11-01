Нижнетагильский Драматический театр включен в лонг-лист премии «Золотая маска»

Впервые Нижнетагильский Драматический театр был включен в лонг-лист главной театральной премии страны «Золотая маска». Экспертное жюри премии оценило спектакль «Головлёвы. Маменька», поставленный краснодарским режиссером Даниилом Безносовым.

В этом году на премию поступило большее 800 заявок. В лонг-листе находятся более сотни постановок. Также в него включены «ТанцТеатр» и Екатеринбургский драматический театр. А театры оперы и балета уральской столицы получили 31 номинацию на получение премии.

Это действительно очень приятное событие для театра. Лонг-лист — это не номинация на премию, но оценка экспертного совета, который рекомендует зрителям и критикам обратить внимание на эти спектакли. Наш спектакль замечательный, над ним работала замечательная постановочная группа. Сегодня с уверенностью можно сказать, что жизнь в провинции кипит. Много режиссёров, в том числе столичных, ставит в регионах замечательные спектакли, рассказал худрук драматического театра Игорь Булыгин.

Спектакль «Головлёвы. Маменька» впервые был показан в июне этого года. Приглашённый режиссёр Даниил Безносов из Краснодарского муниципального молодёжного театра, художник-постановщик Михаил Кукушкин и художник по свету Руслан Майоров из Москвы создали необычную декорацию для постановки: на сцене поставили деревянный пандус с наклоном и длинными люками. Особенная роль в постановке отведена свету и видеоинсталляциям с текстом.