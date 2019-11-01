Россия будет закупать белорусскую гречку

Так, пишет news.ru, несмотря на то, что Александр Лукашенко потребовал от своего правительства не допустить экспорта гречки на российский рынок с завышенными ценами, по мнению аналитиков поставок избежать не удастся.

Эксперты обуславливают увеличение цен сокращением отечественных посевных площадей данной культуры. На протяжение последних лет стоимость крупы только снижалась, что повлияло на интерес к ней аграриев. Площади под гречку сократились примерно с двух миллионов гектар в 2017 году до восьмисот шести тысяч гектар в 2019 году. Вместе с тем, некоторое количество производителей держит товар в хранилищах для реализации в самый “спросовый” момент.

Ранее о стоимостром росте гречки заявляли торговые сети страны. Согласно имеющейся информации, цена сырья выросла на двадцать-двадцать пять процентов за один килограмм. Соответственно, пачка в рознице стоит пятьдесят девять рублей.

В компании «НЭО Центр» убеждены в том, что сложившаяся на рынке тенденция не является дефицитом, но повышенные цены могут стать объектом внимания аграриев из соседнего государства.